Non è un'occasione persa, non è un'occasione sfruttata. E' una sensazione a metà, classica espressione di un pareggio che non muove né smuove. Juventus-Inter è 1-1: segna un super Vlahovic, risponde bene Lautaro. In mezzo c'è un po' di tutto, persino accenni di noia, il sempreverde nervosismo e i grossi fischi per Cuadrado. E' stato Juve-Inter in tutto e per tutto, e per un attimo è stata una squadra - quella bianconera - all'altezza dei sogni dei tifosi. Da scudetto.



Un attimo che dovrà restare nella mente dei calciatori di Allegri: da lì servirà ripartire per riorganizzare un nuovo filotto. Con pazienza, l'assalto al fortino resta possibile.



