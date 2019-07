Your browser does not support iframes.









di Andrea Menon

La Juve vince il primo derby d'Italia ai calci di rigore. Contro l'Inter decide l'ultimo rigore di Demiral, in una sfida terminata 1-1 e poi andata persino ad oltranza. Gol di Ronaldo, che pareggia la sfortunata autorete iniziale di De Ligt. Una Juve a due facce, in cui la mano di Sarri si è vista solo a tratti, con brillantezza, qualità e occasioni. Male il primo tempo, meglio il secondo. Non era un'amichevole, la Juve - come spesso e volentieri accade - ha vinto. E con un super Buffon.



Tutti i voti e le pagelle nella nostra gallery.