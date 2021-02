Juve-Inter, ci siamo quasi. A pochi minuti dal fischio d'inizio, i due allenatori hanno fatto le scelte ufficiali su chi mandare in campo. Andrea Pirlo ha lasciato a casa Paulo Dybala, che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio ma ha preferito non rischiarlo, e Arthur, colpito da influenza intestinale così come Morata, che andrà in panchina.



Ecco le formazioni ufficiali:



JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Morata, McKennie, Bonucci, Chiesa, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Peeters. All. Pirlo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, L. Martinez. A disp: Padelli, Radu, Gagliardini, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Perisic, Young, D'Ambrosio, Pinamonti. All. Conte.