Juventus-Inter in un clima surreale e con tante sorprese in campo nella squadra di Maurizio Sarri: l'allenatore lascia fuori Pjanic e sceglie Bentancur in regia con Ramsey e Matuidi ai lati. Davanti non c'è Dybala ma gioca Higuain, dentro anche Douglas Costa con Cuadrado che torna terzino destro.



Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro. All.: Conte.