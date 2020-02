La lotta per il titolo di Campione d’Italia dopo la ventiduesima giornata, è una questione ristretta a tre squadre: Juventus, Inter e Lazio.

I betting analyst di 888sport.it ritengono che, a meno di clamorose rimonte, la regina della Serie A 2019/2020 uscirà fuori da questo lotto. Grandissimi favoriti sono naturalmente i campioni in carica della Juventus il cui nono titolo consecutivo è dato a 1,40 dopo il successo nel lunch match contro la Fiorentina. Dietro di loro, sia in classifica che nelle quote, si piazzano i nerazzurri guidati da Antonio Conte che, battuta l’Udinese in casa grazie a una doppietta di Lukaku, sognano un tricolore che manca ormai da dieci anni: il titolo numero 19 per l’Inter pagherebbe quattro volte la posta. Terzo incomodo, riferisce Agipronews, è la Lazio guidata da Ciro Immobile, già a quota 25 reti in stagione: i biancocelesti di Simone Inzaghi, tornati alla vittoria dopo il pareggio nel derby, sono dati a 6,00 dai quotisti di 888sport. Una quota che però potrebbe abbassarsi ancora se mercoledì Lulic e compagni dovessero centrare i tre punti nel recupero con il Verona: a quel punto i capitolini si troverebbero a soli due punti dalla Juventus. Tagliate fuori tutte le altre: un successo dell’Atalanta, attualmente al quarto posto, è quotato a 101,00 mentre un successo della Roma di Fonseca, dopo il crollo con il Sassuolo, pagherebbe addirittura 151 volte la posta.