"Lautaro gioca per Messi", questo uno dei titoli presenti nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport che presenta la sfida parlando anche dell'attaccante argentino dell'Inter che nell'ultimo mese e mezzo non ha brillato come nel resto della stagione. Il Toro, scrive il quotidiano, vuol strappare lo scudetto dalle mani di Cristiano Ronaldo prima di abbracciare Messi a Barcellona dove, secondo Tuttosport, l'attaccante dell'Inter giocherà la prossima stagione diventando l'erede di Luis Suarez.