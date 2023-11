Sei giorni a Juve-Inter, la partita più importante del campionato fino a questo momento, per la rivalità storica e per la classifica. Una sfida che si gioca anche fuori dal campo, dove la parola d'ordine per entrambe è "risanamento". Lo dimostrano gli ultimi bilancUna diminuzione del passivo che continuerà in casa nerazzurra mentre sarà più complicato per la Juve vista la mancata partecipazione alla Champions e di conseguenza i minor introiti.Considerando il costo della rosa: sommando stipendi e ammortamenti dei cartellini, riporta la Gazzetta dello Sport, la Juve arriva a 401 milioni e l’Inter atterra a 287. Un divario che si riscontra anche a livello di ricavi; in questo caso, sono i bianconeri ad aver il dato migliore, 437 milioni contro 386. Al 30 giugno 2023 la voce dell’indebitamento finanziario netto a Milano è 437 e a Torino 340.tra il 2019 e il 2021 gli azionisti Juve guidati da Exor hanno effettuato due ricapitalizzazioni per 700 milioni. E una terza, da 200, sarà completata nel 2024.Il presente e il futuro dell'Inter invece girano attorno al prestito che nel maggio 2021 Zhang ha sottoscritto con Oaktree. A breve si saprà se la proprietà nerazzurra riuscirà a rifinanziare prima della scadenza del 20 maggio ma, in ogni caso, al 30 giugno 2023, il patrimonio netto consolidato del suo club era negativo per 162, a differenza di un “sereno” +42 dei rivali, si legge sul quotidiano.