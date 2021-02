Uno dei numerosi dubbi di formazione nell'avvicinamento a Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia che inizierà fra poco più di mezz'ora all'Allianz Stadium, era quello sulla presenza o meno di Arthur. Il centrocampista brasiliano ieri era affetto da un'influenza che ne ha messo in forte dubbio la presenza anche solo in panchina stasera.Lui, così come Ramsey e Dybala, figura tra gli assenti bianconeri. Recupera invece da virus intestinale Morata, che però parte dalla panchina. A centrocampo agiranno dal 1' Bentancur e Rabiot, panchina anche per McKennie.