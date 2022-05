Con l'annuncio ufficiale dell'addio di Giorgio Chiellini, in casa Juve urge sempre di più cercare un difensore all'altezza e che possa far fare il salto di qualità a Madama. Allo stesso tempo però, serve anche un giocatore dall'usato sicuro e che possa fare numero. Proprio per questo, stando a quanto riportato dal Messaggero, i bianconeri avrebbero messo sotto ossrvazione anche il centrale della Lazio Francesco Acerbi, sul quale però è forte anche la concorrenza dell'Inter. Ennesima battaglia tra le eterne rivali dunque, questa volta però verrà disputata fuori dal rettangolo verde.