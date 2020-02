La Juventus si appresta ad affrontare il Lione, con un occhio che casca inevitabilmente anche sull'Inter, delicatissimo incontro della prossima giornata di campionato contro l'Inter. Il coronavirus, con conseguenti provvedimenti, sta rubando giustamente le copertine per una sfida che, porte chiuse o aperte, sarà comunque cruciale per il continuo del cammino di entrambe le squadre. Così, occhi sull'Europa, quella "che conta" per la Juve contro il Lione, ma anche quella "minore", che vedrà l'Inter tutelarsi dal 2 a 0 strappato in trasferta al Ludogorets. Per Antonio Conte, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ci saranno due scelte obbligate in formazione: sia Barella sia Lukaku, infatti, non avranno un secondo di respiro, tra Europa League e Juventus.