Oggi è giornata di vigilia per la Juventus, che domani sera affronterà l'Inter nel ritorno della semifinale di Coppa Italia dopo il 2-1 dell'andata a San Siro. I numeri sorridono ai bianconeri, che allo Stadium, in questa competizione, non perdono dal marzo 2015. Quel giorno i bianconeri andarono ko 1-2 contro la Fiorentina, proprio in semifinale. Inter e Juventus sono le squadre con la più alta percentuale di possesso palla dagli ottavi in poi (55.8% per i bianconeri). Cristiano Ronaldo sta ancora aspettando il primo gol allo Stadium contro l'Inter: il portoghese, finora, contro i nerazzurri ha segnato 4 reti in 9 gare in carriera.