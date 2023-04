E' il signora fischiare l'inizio di, alle 21 all'Allianz Stadium. Di seguito la designazione completa:MassaCostanzo – PasseriIv: GuidaVar: Di PaoloAvar: Dionisi34' - Barella chiede con veemenza un calcio di rigore per un toco di mano in area, il Var controlla ma non c'è niente1' - Fischio d'inizio