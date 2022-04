Si accendono i riflettori sul Derby d'Italia. La Juventus ospita in un Allianz Stadium per la prima volta dopo due anni sold out. Per l'occasione sono stati venduti 41.495 biglietti. L'arbitro della sfida sarà Irrati. Di seguito vengono analizzati tutti gli episodi dubbi della sfida:



Questi tutti gli episodi da Moviola:



17' - Intervento da dietro di Skriniar su Vlahovic, su palla alta. Tackle volante al limite, l'arbitro non fischia fallo



15' - Ammonito anche Rabiot per intervento su Barella 2'- AMMONITO LAUTARO che con la gamba alta colpisce in volto Manuel Locatelli



1'- Inizia la sfida