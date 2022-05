È Valeri l'arbitro della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter, partita attesissima da entrambe le squadre che si sfidano questa sera allo Stadio Olimpico di Roma. Ad affiancare il direttore di gara gli assistenti Giallatini e Preti, con Sozza come quarto uomo, mentre al Var ci sono Di Paolo e Abisso. Fischio d'inizio del match - che può portare ai bianconeri il primo e unico trofeo stagionale - alle 21.00. In caso di pareggio al termine dei 90 minuti, scatteranno ovviamente i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore.



Di seguito l'analisi dei principali episodi da moviola della sfida:



45' + 2 - Si conclude il primo tempo. Buona fin qui la gestione di Valeri, in una frazione tutto sommato tranquilla dal punto di vista arbitrale



7' - A segno l'Inter con Barella, con un missile dalla distanza



1' - Si parte



ARBITRO: Valeri

ASSISTENTI: Giallatini - Preti

IV: Sozza

VAR: Di Paolo

AVAR: Abisso

ASS. DI RISERVA: Longo