l'arbitro di Juventus-Inter, ritorno della semifinale di Coppa Italia. All'Allianz Stadium si riparte dal 2-1 per i bianconeri maturato martedì scorso a San Siro, e il fischietto, internazionale dall'inizio del 2019, dirige una delle partite più sentite del calcio italiano. Dal 2015 arbitra in Serie A, nella scorsa stagione ha totalizzato novanta presenze. Mariani sarà assistito dai guardalinee Bindoni e Paganessi, quarto uomo Chiffi; al Var ci sarà Valeri.Qui sotto tutti gli episodi più significativi di Juve-Inter- Un ammonito anche nella Juve: Alex Sandro è costretto a travolgere Hakimi che sta per entrare in area dal vertice dell'area juventina. Il brasiliano era uno dei tantissimi diffidati in casa bianconera: salterà l'eventuale finale!- Il primo ammonito del match è nell'Inter: si tratta di Darmian, per una scivolata in ritardo su Cristiano Ronaldo che provava a ripartire sull'out di destra. Una decisione che infiamma ulteriormente Antonio Conte, che polemizza vistosamente con l'arbitro Mariani (oltre che con Bonucci che lo provoca dalla panchina bianconera)- Proteste feroci dell'Inter, con Antonio Conte che dev'essere trattenuto dal suo staff, per un presunto rigore per l'Inter. Ma in realtà non c'è niente: è Lautaro Martinez a calciare il piede di Bernardeschi anziché il pallone!1' - Partiti!