Per riprendere una moviola pubblicata questa mattina: “Una casistica unica”, e non poteva che succedere in un Derby d’Italia. Al centro dei giornali in edicola, per quel che riguarda le decisioni arbitrali die colleghi in, c’è il gol annullato aper fallo di mano, ovviamente. Una decisione che divide gli esperti della carta stampata, tra chi la considera eccessiva e chi, al contrario, giusta da regolamento.