Quanti dubbi sul primo rigore. La Juventus ha protestato, ma non c'è stato nulla da fare: Valeri ha indicato immediatamente il dischetto dopo il consulto al Var. Ed ecco, il primo e grande errore della serata dell'arbitro romano. Raccontato così da la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Ricevuta palla, Lautaro blocca la propria azione e riceve prima una ginocchiata di De Ligt e poi una trattenuta da Bonucci, gesti più decisivi del suo piede sinistro rimasto agganciato. Valeri, vicino, dà subito rigore e il Var (Di Paolo) non dissente". Ma i dubbi restano.



Così come sul secondo giallo a D'Ambrosio, così come sul contatto tra De Vrij e Vlahovic.



