Juve-Inter finisce, come spessissimo accade, con il veleno nella coda, perché dopo il rigore concesso all'Inter succede un po' di tutto. Il racconto della serata vede Lukaku esultare sotto la curva della Juve, poi, ed essere ammonito per la seconda volta, venendo così espulso. E non solo: un parapiglia acceso tra il belga e Cuadrado surriscalda gli animi, con lo stesso colombiano che poi si "prende" anche con Handanovic.