Tutto, o quasi, ruota intorno a quell'episodio al 32', nella fase iniziale dell'azione che porta poi al gol di Lautaro Martinez: l'intervento di Matteosu Federicoera da fischiare oppure no? E se sì, perché ilnon è intervenuto? Anche i quotidiani in edicola oggi faticano a darsi una risposta univoca a questa doppia domanda, finendo per dare la sufficienza all'arbitro Marcoche, in generale, ha scelto una soglia abbastanza alta del fallo nella sua direzione di