Il "dubbio" Bastoni-Zakaria. Così lo definisce La Gazzetta dello Sport, un episodio che in realtà, quella partita, avrebbe potuto e forse dovuto cambiarla. Irrati non decide, Mazzoleni al Var non ha dato una mano. Ma cos'è successo, sostanzialmente? Lo riporta così Gazzetta: "Nella ripresa c’è un episodio che potrebbe portare a un calcio di rigore per la Juve: siamo al 53’ e, in uscita dall’area interista verso sinistra, Bastoni rischia moltissimo andando in contrasto con Zakaria: avviene dentro o fuori dall’area il contatto delle gambe destre?".



Irrati non decide e si scatenano le polemiche, più social che in campo: leggi le moviole dei quotidiani in edicola.