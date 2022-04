Negli ultimi tempi, il compito (ingrato?) era spettato a Dejan Kulusevski. Che adesso però gioca al Tottenham. Anche senza lo svedese, comunque, non ci sono scuse che tengano. Nel Derby d'Italia la Juve dovrà anche occuparsi di schermare attentamente Marcelo Brozovic, l'uomo-chiave dell'Inter, che tornerà in campo dopo l'infortunio proprio domenica sera all'Allianz Stadium. La "missione" è di quelle importanti, al punto che anche Maurizio Sarri aveva scelto un giocatore da dedicare allo scopo: con lui la scelta cadde su Federico Bernardeschi, che invece Massimiliano Allegri preferisce sfruttare sulla fascia. Ancor meno probabile, riflette Tuttosport, è che a interpretare il ruolo di sottopunta siano Alvaro Morata o Paulo Dybala, pertanto sembra che il compito di marcare il regista nerazzurro sia destinato a passare nelle mani (e nei piedi) di un centrocampista. La sua identità specifica dipenderà dalla scelta degli uomini, non scontata considerando che Arthur è appena tornato dal Brasile e Denis Zakaria è al rientro dopo oltre un mese passato in infermeria: se a partire titolare sarà il brasiliano, allora il bianconero deputato a creare la "gabbia" per il croato sarà con tutta probabilità Manuel Locatelli, mezzala destra con Adrien Rabiot a sinistra e l'ex Barcellona centrale; in questo modo l'ex Sassuolo potrà inserirsi anche in fase offensiva, da trequartista aggiunto, con il francese che finirebbe per accentrarsi per evitare di lasciare buchi. Qualora, invece, Arthur partisse dalla panchina, l'uomo destinato ad alzarsi su Brozovic diventerebbe proprio Zakaria, con Locatelli spostato davanti alla difesa tra lui e Rabiot. La strategia più probabile sembra la prima, ma tutto è ancora da vedere. In ogni caso, l'obiettivo è chiaro: fermare il regista dell'Inter, forse l'unico indispensabile di Simone Inzaghi.