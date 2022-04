Neanche il tempo di arrivare al termine del primo tempo che le polemiche sono già il pane quotidiano di questa partita, come sempre d'altronde ogni volta che c'è il Derby d'Italia. Oltre a un mancato rosso a Lautaro infatti, i nerazzurri stanno beneficiando di un rigore concesso dal direttore di gara che, dopo essere stato parato in un primo momento da Szczesny, è stato fatto ripetere nuovamente dal VAR, questa volta con esito positivo per i nerazzurri. Questo ha mandato su tutte le furie Max Allegri che, dopo essersi tolto il giaccone, ha inveito all'indirizzo di Irrati, gridando cosi: 'Ma che rigore è, ma va'.