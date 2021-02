Leonardo Bonucci è stato valutato ieri in casa Juventus per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Il difensore ha accusato un problema di natura muscolare che lui stesso ha definito apparentemente non grave. Intanto, Matthijs de Ligt è pronto al rientro da titolare al posto di Chiellini, e al suo fianco ci sarà Merih Demiral. Per Bonucci, comunque, nulla che gli impedirà di essere almeno in panchina stasera.