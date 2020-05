Secondo La Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici ha capito che l'ex dirigente bianconero Beppe Marotta lavora alle cessioni da subito - Lautaro incluso - per reinvestire anche su Sandro Tonali. Ma in realtà la Juve ha fiutato la situazione e sta provando ad anticipare l'Inter vendendo prima un proprio giocatore al Barça. I blaugrana si erano fatti avanti per Matthijs De Ligt e Rodrigo Bentancur, giocatori considerati incedibili dai bianconeri. I sacrificabili, però, potrebbero essere Miralem Pjanic e Federico Bernardeschi: il secondo in particolare era stato seguito con interesse dal Barça nei mesi scorsi.