Cinque giorni alla fine del mercato, cinque giorni alla chiusura di tutte le trattative e un duello, ancora tutto da vivere. La strada che porta a Ivan Rakitic non è l'unica che la Juve ha imboccato, ne l'unica che percorrerà in queste ultime ore di calciomercato estivo, ma l'idea c'è. Rakitic è in uscita dal Barcellona e potrebbe entrare nell'affare Neymar col PSG, ma anche essere una pedina per altre mosse, una cessione dovuta sempre all'arrivo del brasiliano.



Come riporta Tuttosport, il centrocampista croato è un obiettivo, una suggestione, anche per la Serie A con Inter e Juventus pronte e in lizza per lui. I bianconeri lo seguono e le ipotesi più concrete raccontano di una proposta di scambio con Emre Can o di un prestito con obbligo di riscatto. Stessa operazione voluta dall'Inter. L'ennesimo duello di un'estate di battaglie... fino all'ultimo minuto di questo calciomercato.