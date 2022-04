Tutti dentro, appassionatamente. Tutti ben indirizzati, perché la partita sarà anche e soprattutto tattica contro l'Inter. Nelle ultime idee di Allegri poco prima del match con i nerazzurri, la sensazione della serata è che possa affidarsi a un poker d'assi in attacco. Che vuol dire: Cuadrado alto a destra, Dybala a supporto della punta, Morata alto a sinistra e Dusan Vlahovic centrale d'attacco.



ULTIMA TENTAZIONE - Chi resta fuori? Così, proprio Rabiot. Sarebbe di Morata il compito di ripiegare poi in un 4-4-2 in fase difensiva, lasciando a Dybala il compito di alternarsi con Vlahovic sulla prima pressione. Diventa, in tal caso, fondamentale il recupero di Zakaria: tra i centrocampisti a disposizione, insieme a Locatelli è uno dei migliori in un centrocampo a due. Quantità e qualità, a tratti anche supporto alla manovra offensiva. SU BROZOVIC - Un tema sarà l'uomo della marcatura su Brozovic. Il designato sembra Alvaro Morata, pronto ad agire in quel fazzoletto di campo e prendersi lo spazio giusto per poi colpire in contropiede. Del resto, ogni tentazione comporta anche una rinuncia. Spesso ne vale la pena, ma questo lo sapremo solo al novantesimo...