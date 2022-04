Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore bianconero Alessio Tacchinardi ha detto la sua anche sul Derby d'Italia tra Juve e Inter. Ecco il suo pensiero: "Mi aspetto una risposta forte dall'Inter. Se non vince dopo un mese che è così, sarebbe difficile. Non so se giocherà Brozovic e cercheremo di capire se durante la sosta ha riordinato le idee. La Juve per me può bloccare l'Inter. Mi aspetto un'allegrata, tutti belli compatti dietro, un po' come con il Chelsea. Lo dico perché quando ha trovato squadre chiuse, l'Inter ha sofferto il non avere spazi. Allegri, sapendo come le prepara, può dare molto fastidio. Davanti giocheranno Morata e Vlahovic. Per me Dybala entrerà in corsa".