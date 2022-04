Intervenuto nella sua rubrica settimanale su Calciomercato.com, l'ex arbitro Massimo Chiesa ha analizzato anche la direzione di Irrati in Juventus-Inter (al Var Mazzoleni), attribuendo al fischietto un 6.5 in pagella. Ecco il suo giudizio: "Partita dal coefficiente altissimo, la più difficile in assoluto. Ha sbagliato qualcosina, ma per me non ne esce male. L'unico passaggio a vuoto che gli contesto è il fallo che aveva fischiato a Calhanoglu, salvo poi rettificare la decisione dopo la segnalazione del Var: De Ligt entra in area dopo il fischio dell'arbitro, e partecipa attivamente all'azione successiva nell'impedire che il turco calci a rete. L'intervento di Morata da regolamento è fallo, schiaccia il piede di Dumfries e il contrasto avviene dentro l'area. Corrette le ammonizioni, giusto non espellere Lautaro e Rabiot, e non concedere i rigori a Vlahovic e De Ligt. Il contatto Bastoni-Zakaria? Rivedendo le immagini si poteva fischiare il rigore".