Non c’è Juventus-Inter senza polemiche, senza episodi arbitrali che per giorni infiammano il dibattito. Il match di domenica sera ha lasciato strascichi e, soprattutto, ha generato delusione nell’ambiente bianconero: dai tifosi, passando per i giocatori, fino ad arrivare ai vertici. Dalle parti dell’AIA, invece, si esprime soddisfazione per la prestazione della squadra arbitrale e la piena approvazione del designatore Rocchi sulle decisioni prese dai fischietti.



Secondo quanto riporta Tuttosport, al contrario, la Juventus sarebbe seccata delle decisioni prese da Irrati e Mazzoleni al Var, filtrerebbe fastidio, dopo aver rivisto l’episodio del mancato secondo giallo a Lautaro Martinez; ancor di più se si pensa a cosa scatenò, a livello mediatico, il contatto Pjanic-Rafinha nel 2018. Ad infiammare la polemica, nel post gara, sono state le dichiarazioni di Rabiot, prima a Dazn e poi attraverso i suoi social. Questa, però, non è la linea societaria, che si rispecchia nell’atteggiamento di Allegri che, invece, ha glissato per parlare del match. L’idea del club, infatti, è che non sia il caso di esprimere pubblicamente la propria delusione.