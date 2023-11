Darko, ex attaccante della Juventus, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport riportando le proprie sensazioni sul big match di domenica sera tra Juventus e Inter. Ecco le sue parole: "Giochiamo in casa, quindi la Juve ha il dovere di provare a vincere e andare in testa. L'uomo chiave? Dico. Questi big match sono spesso la molla per superare momenti di difficoltà. Spero che Allegri gli faccia giocare almeno una porzione di partita e che Dusan la sfrutti per sbloccarsi".