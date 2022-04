E' iniziata con ritmi elevatissimi la partitissima tra Juventus ed Inter, dove la posta in gioco è veramente elevata e chi commetterà un passo falso potrebbe compromettere un'intera stagione. Dure proteste da parte della Juve per un mancato giallo a Lautaro che, sarebbe stato il secondo dato che ne aveva già rimediato uno ad inizio gara. Animi bollenti invece quelli di Simone Inzaghi, richiamato già tre volte dal direttore di gara da quando le due squadre hanno fatto ingresso sul terreno di gioco. Al momento il risultato è ancora in parità ma da qui al termine può accadere di tutto.