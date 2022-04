Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Inter. Ecco le parole dell'allenatore nerazzurro.



BROZOVIC – "Tutti sappiamo della sua importanza, ci è mancato, ha lavorato abbastanza bene. Oggi farà l'allenamento intero come De Vrij, poi vedremo. Sarebbe un recupero importante".



ALL'ALLIANZ STADIUM – "Sarà una partita molto importante, non poteva esserci gara migliore in questo momento per dare un segnale forte".



MOMENTO DIFFICILE – "Siamo al completo da solo due giorni, ieri ci siamo allenati bene, serve rabbia, ma anche carattere. Sappiamo che nelle ultime sette partite abbiamo perso punti e risultati, più che prestazioni. Domani dobbiamo fare una grande gara, di personalità e carattere, contro un avversario di grandissimo valore e in uno stadio difficile".



PROBLEMI – "Solo il risultato perché le prestazioni non sono mai mancate secondo me. I dati ci dicono che creiamo tanto, nonostante i sette punti in sette partite di Serie A. Abbiamo voglia di fare risultato, ma saranno tutte finali e quella di domani sarà la più impegnativa".