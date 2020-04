In Spagna accostano il nome di Ousmane Dembelé alla Serie A. Secondo il Mundo Deportivo saranno Juve e Inter a sfidarsi per l'attaccante del Barcellona. Ennesimo duello sul mercato tra i due club per il francese che con il Barça ha un contratto da 9 milioni di euro d'ingaggio in scadenza nel 2022. Il giocatore è in uscita dal club spagnolo, che sta pensando anche di inserirlo come parziale contropartita dell'affare Neymar con il Psg. In attesa di capire quando si potrà riprendere a giocare, probabilmente la stagione di Dembelé è già finita in anticipo a causa di un problema muscolare.