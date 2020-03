Con l'ufficialità delle porte chiuse prima e dell'orario poi di Juventus-Inter, si è riproposto quanto si vociferava già dalla scorsa settimana: la possibilità che la partita venga trasmessa in chiaro. Una possibilità che, però, leggi alla mano, non sarebbe percorribile. Infatti, serve un intervento speciale del governo, per poter fare in modo che si superino i vincoli degli attuali accordi tra il calcio e le televisioni.



L'unica chance, dunque, è un intervento del governo. Intervento richiesto da Sandra Lonardo Mastella, senatrice di Forza Italia, che in Senato ha presentato un'interrogazione parlamentare con carattere d'urgenza. "Dal momento che le partite di calcio di Serie A e Serie B si giocheranno a porte chiuse ed i tifosi non avranno, pertanto, la possibilità di partecipare alle competizioni negli stadi" riporta Repubblica "chiedo al governo di intervenire presso la Rai, Dazn e Sky affinché tutte le partite si vedano in chiaro, in modo da soddisfare le legittime esigenze di natura sanitaria ed anche per evitare possibili situazioni di modesta depressione sociale".