Juve-Inter non è una semplice partita, anzi, con gli anni è diventata la partita più attesa del campionato di Serie A e non solo. Il derby d'Italia però non è stato solo sul campo, ma anche sul mercato negli ultimi anni. Come raccontato dalla stampa sudamericana, la Juve un anno fa di questi tempi aveva fatto manovra di disturbo all'Inter andando su Diego Godin. Lo stesso aveva fatto Marotta con Aaron Ramsey, sfida tra i due club che potrà ripetersi su altri giocatori colpo su colpo. Una sfida infinita.