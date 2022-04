E' tutto pronto per il fischio di inizio del big match tra Juve ed Inter, con le due squadre che sono pronte a regalare spettacolo in campo. Ma lo show è iniziato qualche istante prima di scendere in campo, grazie al duetto messo in atto dall'ex vincitrice di Amici, Gaia, insieme a Kateryna Pavlenko. Le due ragazze hanno infatti intonato la meravigliosa canzone di 'Imagine' di Jhon Lennon, in simbolo di protesta contro la guerra che sta coinvolgendo Russia e Ucraina e che, sembra destinata a non cessare a stretto giro di posta. Lo spettacolo ha commosso anche il portiere bianconero Szczesny, impegnato sin dal primo giorno ad aiutare i più bisognosi.