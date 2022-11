Intervenuto ai microfoni di Gazzetta.it, l'ex allenatore dell'Andreaè tornato a parlare della clamorosa vittoria per 3 a 1 ottenuta il 3 novembre 2012 contro la, che in quell'occasione accusò il primo ko in assoluto all'. Ecco il suo racconto: "Ricordi indelebili: un'Inter piena zeppa di campioni, Javier Zanetti, Diego Milito, Cambiasso, Samuel, Stankovic, Cassano... Fu una vittoria incredibile contro la Juventus di Antonioe dei record. Resa indimenticabile anche dalla bellezza della partita giocata in maniera molto offensiva da entrambe le squadre e perciò molto spettacolare".