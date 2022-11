Un retroscena sul gol annullato a, in. A raccontarlo é la bordocam di Dazn. A battere il calcio d'angolo é Filip, a lui si avvicina- in quel momento a bordocampo per riscaldarsi -, che gli dice: "Brate, primo palo". L'esterno esegue e pesca proprio il difensore brasiliano che insacca, prima della sentenza del Var che annulla la rete.