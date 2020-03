Come ha festeggiato Dybala dopo Juve-Inter? Facile: con una cena nella nuova casa torinese con la sua Oriana. Dybala, del resto, ama proprio questo: starsene sulla sua tranquillità, privata e lontano dai titoloni. Anche questo l'ha aiutato a crescere: e adesso è più maturo, un uomo al servizio della Signora. Che ha conservato il suo genio, fondamentale.



NIENTE DRAMMI - Come racconta La Gazzetta dello Sport, è plausibile che la Joya non si aspettasse di stare fuori domenica sera. Sarri però gli ha spiegato il motivo, cosa avrebbe voluto da lui. "Entrerai e spaccherai la partita", la previsione dell'allenatore. Tant'è: ha indovinato. E il tecnico ora valuta come impiegarlo, quando impiegarlo. Uno da 13 reti, di cui 3 in Champions (migliore bianconero), che ha segnato a Inter, Milan e Lazio, non può star fuori. La ferocia con cui è entrato contro l'Inter merita un palchetto a parte. Privato, ma colmo d'amore. Come casa sua, come la sua crescita.