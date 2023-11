È tutto pronto all'Allianz Stadium per il big match tra, uno scontro diretto in prima regola tra la capolista e la seconda della classe. Sold out la "casa" della squadra bianconera, con il pubblico delle grandi occasioni pronto a spingere gli uomini di Massimiliano Allegri verso una vittoria che avrebbe un enorme significato, soprattutto in termini di consapevolezza e fiducia per la Vecchia Signora.