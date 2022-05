Intervenuto al podcast de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha detto la sua anche sull'imminente finale di Coppa Italia tra Juve e Inter, lanciando un messaggio alle due squadre che si contenderanno il trofeo. Ecco le sue parole: "Spero che Juve e Inter abbiano coraggio, senza conoscenza non ci può essere né innovazione né coraggio. Senza coraggio si prospetta una gara tattica dove si spera che il singolo possa fare la differenza. Il calcio però in Europa non va così. Dobbiamo coltivare le idee e giocare un calcio più collettivo".