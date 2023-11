In quasi otto anni, Piotr Zielinski ha accumulato 345 partite, 50 gol e 46 assist indossando la maglia del Napoli. Una lunga e proficua storia che solleva ora interrogativi sul futuro del centrocampista polacco. Il suo contratto scadrà a giugno, e nonostante i colloqui in corso per il rinnovo, non si sono ancora verificate svolte decisive.



NEGOZIATI - La necessità di continuare i negoziati per definire un accordo che permetta a Zielinski di proseguire la sua avventura azzurra è palese. Nel frattempo, il Napoli affronta diverse incertezze sullo sfondo, con la possibile concorrenza di Juventus e Inter, entrambe interessate al talento polacco, soprattutto in vista di una potenziale opportunità a parametro zero. La scorsa estate, Zielinski ha rifiutato offerte dall'Arabia Saudita, dimostrando la sua fedeltà al calcio italiano dopo lo scudetto conquistato con Spalletti. L'attuale dibattito sul rinnovo si svolge all'ombra di una serie di considerazioni cruciali per il Napoli e il suo presidente, De Laurentiis.