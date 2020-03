L'atmosfera intorno a Juve-Inter è passata dal surreale al concreto, al vero, a una realtà che sarà fatta sì di porte chiuse ma che comunque ha il potere di decidere un campionato. O almeno una bella fetta. Domenica sera c'è il big match della stagione, e gli occhi saranno puntati sui calciatori e non sul vuoto attorno: perché i tre punti avranno lo stesso valore di sempre, tifosi o meno sugli spalti. E anche perché la Juve è tenuta a rispondere della prova di Lione, degli acciacchi e degli inciampi dell'ultimo periodo. Serve un'iniezione di fiducia, in un momento in cui la depressione è alta e la storia va aggiustata. Per questo, i messaggi dei calciatori nell'antivigilia sono rassicuranti e pregni di significato. Specialmente quello di, colpito in settimana dallo spavento per l'ictus della madre: 'Vi daremo il nostro meglio, garantito', il suo messaggio.ANDROID -->iOS -->