Diciamo che il marketing antijuventino ci ha abituato a ben altro.. Così, anche nell'unico risvolto dubbio della partita con l', ovvero il gol dicancellato dal, quasi tutti hanno sentenziato che c'era stato un tocco di mano del giocatore bianconero. Tocco eppure non fallo.. Ma che ci volete fare? Il regolamento è chiaro: con la mano non si può segnare!Qualcuno ha espresso dubbi sia sulle immagini sia sulla ratio della norma. Le immagini non sono affatto chiare, speriamo che nella sala VAR ne abbiano possedute di migliori, ma dopo la partita all'Allianz contro lail dubbio è lecito. Non solo il tocco non si evince bene, però se anche ci fosse stato. Quello di Danilo, al massimo, è uno sfioramento sul mignolo, ininfluente, a trenta centimetri dal piede che scocca il tiro.Peccato che i cultori del regolamento non lo rispettino fino in fondo. Danilo non poteva muovere la mano perché il suo braccio era letteralmente placcato da quello. Quindi delle due una: o il gol era buono perché Danilo subisce un fallo da trattenuta e non può, a sua volta, disporre di libertà d'azione oppure è rigore per la Juventus.. Un dettaglio, forse, ma - come abbiamo detto - è lì che abita il diavolo.