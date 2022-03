Di base, non è mai una partita come le altre. Non lo sarà a maggior ragione questa volta, quando potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa scudetto. Come riflette l'edizione odierna di Tuttosport, nel Derby d'Italia tra Juve e Inter sarà più forte l'impatto psicologico dell'effetto sulla classifica: sul prato dell'Allianz Stadium, infatti, ci sarà la quasi totalità delle speranze stagionali delle due squadre, perché indubbiamente chi perderà riceverà una bella botta, che a sette giornate dalla fine del campionato potrebbe rivelarsi una vera e propria mazzata.

Se i bianconeri sognano di consolidare il quarto posto (ma con la consapevolezza che una vittoria potrebbe regalare loro un posto nello sprint per il tricolore), i nerazzurri sanno di non potersi staccare ulteriormente dal Milan, soprattutto per le eventuali conseguenze psicologiche di una sconfitta sul loro umore, già poco sereno dopo i soli 14 punti accumulati nelle ultime 10 giornate di Serie A.

Juve-Inter, insomma, torna ad essere una partita cruciale per la lotta scudetto, esattamente come due anni fa: l'8 marzo 2020, con il lockdown dietro l'angolo, di fatto la squadra di Sarri spense tutte le speranze dei nerazzurri con una vittoria firmata da Ramsey e Dybala, fondamentale per il trionfo estivo in campionato dopo una corsa che non vide più l'Inter realmente coinvolto. Ora le cose sono cambiate, la Vecchia Signora non è più davanti e non deve proteggere la vetta della classifica: le ambizioni, però, sono sempre forti, in palio c'è ancora tanto. E il Derby d'Italia si preannuncia fin da ora denso di emozioni.