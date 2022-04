Domenica sera all'Allianz Stadium andrà di scena il Derby d'Italia tra Juventus ed Inter, con i bianconeri che vogliono raggiungere l'impresa e scavalcare i nerazzurri in classifica. Per farlo, la Juve si affiderà soprattutto alla retroguardia, rivelatasi l'arma vincente della Vecchia Signora in questa stagione. Nessuna squadra ha collezionato più clean sheet della Juventus in questo campionato (13 come il Napoli). Solo il Torino subisce meno tiri nello specchio in media a partita rispetto ai bianconeri. l’Inter è solo sesta in questa classifica con 3.6 tiri in porta concessi per partita.