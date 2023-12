Juve ed Inter continuano a vincere prendendo il largo rispetto a tutte le altre squadre. I nerazzurri restano avanti di due punti ma in quest'ultima giornata di campionato era la Juve ad avere l'impegno più difficile. Lo scontro diretto ci sarà il 4 febbraio a San Siro, ma com'è il calendario fino a quel momento? A dicembre entrambe avranno un match sulla carta più complicato (Juve con la Roma in casa, Inter all'Olimpico contro la Lazio). La vera differenza potrebbe essere a gennaio, quando i nerazzurri dovranno affrontare l'Atalanta e la Fiorentina, oltre al Monza in trasferta. Per i bianconeri invece, il nuovo anno si aprirà con Salernitana, Sassuolo, Lecce ed Empoli.