Il calendario di Inter e Juve fino allo scontro diretto, chi è favorita?

Juventus ed Inter si continuano a contendere il primo posto in classifica, occupato dai nerazzurri che però hanno visto ridurre il vantaggio dopo l'ultimo turno di Serie A. La squadra di Allegri, vincendo con la Roma, si è di nuovo avvicinata alla vetta, distante solo due punti. Lo scontro diretto tra le due squadre, che si giocherà a San Siro, è in programma il 4 febbraio. Non mancano quindi tante partite prima di quella super sfida.Prima di tutto, bisogna ricordare come l'Inter, avendo la Supercoppa in Arabia, giocherà una partita in meno di Serie A. Inter-Atalanta infatti sarà recuperata a fine febbraio, dopo che si sarà giocato quindi il match contro la Juventus. La squadra di Inzaghi, a gennaio, affronterà Verona in casa mentre giocherà in trasferta con Monza e Fiorentina. I bianconeri invece, se la vedranno con Salernitana e Lecce fuori casa mentre all'Allianz Stadium ospiteranno Sassuolo ed Empoli. Insomma, un calendario che può sulla carta sorridere ad Allegri, che grazie anche alla partita in più da qui al 4 febbraio, può arrivare davanti all'Inter allo scontro diretto.