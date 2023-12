IN GALLERY IL CALENDARIO DI INTER E JUVE FINO ALLO SCONTRO DIRETTO DEL 4 FEBBRAIO

La Juve resta seconda in classifica, sempre a meno due dall'Inter dopo l'ultima giornata di Serie A.Era la Juve ad avere il compito più difficile giocando contro il Napoli a differenza dell'Inter, che ha affrontato l'Udinese.Si ricomincia allora, nuova settimana e duello a distanza tra le due rivali che si fa sempre più interessante. Nessuna delle due squadre sta sbagliando un colpo e l'unica partita non vinta negli ultimi due mesi è proprio lo scontro diretto. Una data allora è da cerchiare in rosso,Mancano sette partite di campionato prima dello scontro diretto, difficile pronosticare ora come ci arriveranno ma guardando il calendarioSolo un big match, quello casalingo contro la Roma. Per l'Inter invece, oltre la sfida all'Olimpico con la Lazio di domenica prossima, a gennaio affronterà l'Atalanta e la Fiorentina in trasferta. Senza considerare la supercoppa italiana, che vedrà impegnata la squadra di Inzaghi proprio nel primo meso dell'anno. C