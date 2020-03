Si avvina la sfida tra Juve e Inter. Ancora diversi dubbi sulla sfida dello Stadium, ma ecco cosa si apprende sulla questione. Secondo quanto riportato dall'ANSA, Il Consiglio della Lega Serie A proporrà ai club di recuperare fra sabato 7 e lunedì 9 marzo le sei partite rinviate nello scorso weekend, inclusa ovviamente il big match tra Juventus e Inter.



INTESA LEGA-FIGC - Tutto questo per riuscire ad avere già domattina le risposte e mettere fine a una situazione molto ingarbugliata. Secondo quanto si apprende dall'ANSA però, l'Inter sarebbe contraria anche a questa soluzione. Nei prossimi giorni si proverà a cercare una soluzione però che possa essere accettata da tutti i club di Serie A.

In virtù dell'intesa tra Lega e Figc, verrà fatta quindi questa proposta ai club. Non è solo Juve-Inter interessata ma anche le altre partite di Serie A che scivoleranno, con l'inserimento del penultimo turno tra il 12 e il 14 maggio in modo da rispettare la chiusura del campionato, come da accordi iniziali.